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لبنان

وزير الإعلام: إضراب الوكالة الوطنية المفتوح يبدأ ليل الخميس - الجمعة

Lebanon 24
21-07-2022 | 12:30
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صدر عن وزير الإعلام المهندس زياد المكاري البيان الآتي:"أما وقد انقضى أسبوع كامل على الجمعية العمومية للعاملين في وزارة الإعلام وقرار الإضراب التحذيري، وبعدما استنفدت والمعنيين كل السبل من أجل معالجة أوضاع العاملين وتمكينهم من الاستمرار في العمل، يؤسفني أن أعلن أن مساعيّ لم توفّق في اختراق جدار الأزمة المستحكمة، ولا في تلافي القرار المرّ.
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وبناء عليه، تبدأ الوكالة الوطنية للاعلام اعتبارا من منتصف هذه الليلة إضرابا مفتوحا آمل ألا يطول، بعدما لمس العاملون فيها، ولمست معهم، استحالة الوصول الى مركز العمل لمتابعة رسالتهم التي ما استعفوا من ادائها يوما. 

ورغم الواقع المرير، لن أوفّر جهدا لمتابعة المطالب المحقة والمقدسة للعاملين، والتي لا تتقدم عليها اي قضية، تؤازرني في ذلك جهود دولة الرئيس ميقاتي ومحاولات التوصل الى حلول منصفة قريبا جدا مع المديرين العامين وممثلي القطاع العام".
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