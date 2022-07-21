المكتب الإعلامي لمولوي: بعد تكليف الوزير إطفاء بيروت والدفاع المدني بدأ تبريد إهراءات القمح في المرفأ

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في بيان، أنه "بعد تكليف مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني، بدأت عملية تبريد إهراءات القمح في مرفأ بيروت".

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