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لبنان

المكتب الإعلامي لمولوي: بعد تكليف الوزير إطفاء بيروت والدفاع المدني بدأ تبريد إهراءات القمح في المرفأ

Lebanon 24
21-07-2022 | 13:53
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في بيان، أنه "بعد تكليف مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني، بدأت عملية تبريد إهراءات القمح في مرفأ بيروت".
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بسام مولوي

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