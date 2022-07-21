تخبط في "الإذاعة اللبنانية"... ما الذي يحصل؟

على غرار مختلف العاملين في المؤسسات الرسمية والعامة، يحاول العاملون والموظفون في الإذاعة اللبنانية الضغط للحصول على بعض الحقوق الإضافية التي تمكنهم من الاستمرار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.



وفي الإطار، أفادت المعلومات أن انقسامًا واضح المعالم يسود بين الموظفين والعاملين في الإذاعة إذ إن البعض منهم يرفض الإضراب والانقطاع عن العمل بانتظار تحقيق الوعود التي قدمت من الجهات الرسمية فيما البعض الآخر يصر على الانطلاق بالاضراب المفتوح دون أي تأخير.

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