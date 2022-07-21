وفد لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية يلتقي السفيرة الأميركية والبخاري وجنبلاط



Advertisement مع السفيرة الاميركية

بدأ الوفد جولته اليوم عند العاشرة صباحا بزيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مقر السفارة الاميركية في عوكر حيث أطلعها على الهدف من هذه الزيارة وما شهدته من مباحثات مع القوى السيادية الإصلاحية و التغييرية اللبنانية التي جال عليها. واكد الوفد اهمية استمرار دعم الولايات المتحدة الاميركية لنضال الشعب اللبناني من اجل استعادة سيادته ومكافحة الفساد. وكل ذلك من اجل قيام دولة الحرية والعدالة والمساواة والتعددية والحياد وحقوق الإنسان مع التشديد على تزخيم الدعم للجيش اللبناني والقوى العسكرية والامنية الشرعية بما يحمي الشعب اللبناني ويضمن امن لبنان القومي ويوفر الامان لشعبه. في اليوم الخامس لجولاته على المسؤولين اللبنانيين زار وفد اللجنة التوجيهية في لجنة التَّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) كلا من سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروتي شيا وسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقد اجتماعا مع مجلس ادارة ملتقى التأثير المدني. ويضمّ الوفد كلا من مي ريحاني مديرة مكتب واشنطن في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، فارس وهبة رئيس "لبناننا الجديد"، الديبلوماسي الأميركي السابق وليد معلوف، رئيس "مؤسسة شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية"، الدكتور جوزيف جبيلي رئيس "المركز اللبناني للمعلومات"، وبيار مارون رئيس جمعية "دروع لبنان الموحد" وواكبهم في الجولة المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ ممثّلاً الملتقى بصفته "المنظمة الاستشارية للجنة في لبنان".مع السفيرة الاميركيةبدأ الوفد جولته اليوم عند العاشرة صباحا بزيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مقر السفارة الاميركية في عوكر حيث أطلعها على الهدف من هذه الزيارة وما شهدته من مباحثات مع القوى السيادية الإصلاحية و التغييرية اللبنانية التي جال عليها. واكد الوفد اهمية استمرار دعم الولايات المتحدة الاميركية لنضال الشعب اللبناني من اجل استعادة سيادته ومكافحة الفساد. وكل ذلك من اجل قيام دولة الحرية والعدالة والمساواة والتعددية والحياد وحقوق الإنسان مع التشديد على تزخيم الدعم للجيش اللبناني والقوى العسكرية والامنية الشرعية بما يحمي الشعب اللبناني ويضمن امن لبنان القومي ويوفر الامان لشعبه.

مع سفير المملكة العربية السعودية

وعند الواحدة والنصف زار الوفد سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في مقر سكنه في اليرزة. وبعد استعراض التطورات المحلية والاقليمية ثمن الوفد دور المملكة في مساندة الشعب اللبناني لصون هويته العربية والدفع باتجاه ارساء اسس الحوكمة السليمة.

وشارك المجتمعون في نقاش عميق حول كل التطورات، وتوقفوا باهتمام بالغ عند نتائج زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المملكة العربية السعودية وثمنوا ما تضمنه البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية" عن لبنان، ما يثبت أن المملكة لم ولن تتخلى عنه، ومرد ذلك الى الروابط التاريخية والحضارية الضاربة جذورها بين البلدين والشعبين وهي التي أثمرت وتثمر مسارات تعاون متجددة في المساحة الوطنية والعربية والدولية من أجل التنمية والسلام والحرية والابداع على أن هذا يتطلب ثباتا نضاليا للشعب اللبناني لتحرير القرار الوطني.

مع جنبلاط

وعند الخامسة عصرا زار الوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو في حضور ومشاركة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ، النائب وائل ابو فاعور مفوض الخارجية في "الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد، وممثل الحزب في أميركا سامي القاضي.

وبعدما تناول المجتمعون المستجدات على الساحة اللبنانية ، كان نقاش حول اولوية حماية هوية لبنان الحضارية العربية وكيفية تلاقي الدينامية الوطنية الداخلية مع دينامية الاغتراب لتطوير مشروع انقاذي متكامل مع الحاجة الى بلورة خريطة طريق عملية لتتضافر الجهود من أجل التنسيق ما بين القوى السيادية الاصلاحية والتغييرية وذلك لخوض الاستحقاقات الوطنية بشكل موحد وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.

كما كان نقاش حول التحديات التي يواجهها لبنان على كل المستويات السيادية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وكيف يمكن للقوى الاغترابية الفاعلة وخصوصا في الولايات المتحدة الاميركية لدعم صمود الشعب اللبناني.

مع مجلس إدارة ملتقى التأثير المدني

وكان الوفد قد عقد اجتماع عمل مع مجلس ادارة ملتقى التاثير المدني برئاسة فيصل الخليل في مقره في وسط بيروت بصفته المنظمة الوطنية الاستشارية للجنة فكان بحث معمق ومتشعب تناول تشخيصا لما آلت إليه التطورات في لبنان وكيفية تفعيل التعاون ما بين القوى المجتمعية الحية في لبنان وفي الاغتراب بما يخدم القضية اللبنانية ويحمي الهوية اللبنانية ويطلق مسار بناء دولة المواطنة الحاضنة للتنوع، دولة الدستور والقانون والمؤسسات، دولة الحريات والعدالة والسيادة والمساواة والنزاهة والكفاءة والمساءلة والمحاسبة.