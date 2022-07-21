Advertisement

لبنان

اعتصام لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أمام الخارجية الثلاثاء

Lebanon 24
21-07-2022 | 14:12
A-
A+
Doc-P-973491-637940348499150211.jpg
Doc-P-973491-637940348499150211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، الاعتصام أمام وزارة الخارجية والمغتربين الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل، لإيجاد حل يعطي الحقوق إلى أصحابها"، محملين "مسؤولية عدم إيصال  المساعدة المقدمة من إدارة الريجي الى أبنائهم في بعض الدول في أوروبا الشرقية وأوكرانيا وإيران وسوريا إلى وزارة الخارجية والمغتربين". 
Advertisement
 
واستغربوا "استمرار احتجاز حقوق هؤلاء  الطلاب من هذه المساعدة، بعدما تم إيصالها إلى طلاب الدول الأخرى منذ أكثر من 5 أشهر من دون أي مسوغ  قانوني، رغم الحاجة الملحة إلى أصحابها مع بداية العام الدراسي الجديد ومع انتفاء مبرر آلية التحويل عبر السفارات لأسباب تتعلق بعودة طلابنا إلى لبنان والحرب الروسية - الأوكرانية الأمر الذي يستدعي تسليمها إلى أصحابها في لبنان، وفق آلية شفافة". 
 
وكشف أن "الأهالي، منذ أشهر عدة، يحاولون إقفال هذا الملف الإنساني والحقوقي من خلال المراجعات التي شملت مختلف القوى السياسية التي تم تسليمها كتبا خطية لإي هذا  الخصوص، وكان آخرها اللقاء الذي عقد مع رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد  ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، اللذين وعدا خيرا ولا نزال حتى الآن ننتظر النتيجة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:35 | 2022-07-21
16:11 | 2022-07-21
15:48 | 2022-07-21
15:44 | 2022-07-21
14:44 | 2022-07-21
14:14 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website