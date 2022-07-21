"بكل عرس في قرص"... إصابات جراء رصاص الابتهاج بالشهادة الثانوية وأضرار في الممتلكات (صور)

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"بكل عرس في قرص".ليس بالضرورة أن تكون هذه المقولة مترجمة على أرض الواقع دائمًا، ولكن يبدو أن بعض عديمي الوعي يصرون على ترجمتها بالفعل من دون أي حس بالمسؤولية من خلال إطلاق النار العشوائي، وهذا ما يحصل بشكل دوري في لبنان بعد كل فرحة كانت زفافًا أو نجاحًا أو حفلًا، إذ يسقط عدد من الأشخاص ضحية طيش البعض وعدم مسؤوليتهم.وكالعادة، فإن فرحة نجاح تلامذة الثانوية العامة بالامتحانات الرسمية لم تمر على خير بالنسبة إلى عدد من العائلات.في بعلبك، أفادت مندوبة "لبنان24" أنه فور صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة سادت القرى والبلدات البقاعية حالات إطلاق نار ومفرقعات نارية ما أدى إلى إصابة الشابة نورا جعفر برصاصة طائشة في عمودها الفقري في التل الابيض.وقد نقلت إلى أحد مستشفيات المنطقة.كما أصيب طفل سوري برصاصة طائشة في سهل بلدة حزين - بعلبك.وإثر عمليات إطلاق النار، بدأ الجيش ينفذ عمليات دهم لمنازل مطلقي النار في المدينة.