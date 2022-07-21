Advertisement

لبنان

"بكل عرس في قرص"... إصابات جراء رصاص الابتهاج بالشهادة الثانوية وأضرار في الممتلكات (صور)

Lebanon 24
21-07-2022 | 14:35
A-
A+
Doc-P-973494-637940362714563057.jpg
Doc-P-973494-637940362714563057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"بكل عرس في قرص".
 ليس بالضرورة أن تكون هذه المقولة مترجمة على أرض الواقع دائمًا، ولكن يبدو أن بعض عديمي الوعي يصرون على ترجمتها بالفعل من دون أي حس بالمسؤولية من خلال إطلاق النار العشوائي، وهذا ما يحصل بشكل دوري في لبنان بعد كل فرحة كانت زفافًا أو نجاحًا أو حفلًا، إذ يسقط عدد من الأشخاص ضحية طيش البعض وعدم مسؤوليتهم.
Advertisement

وكالعادة، فإن فرحة نجاح تلامذة الثانوية العامة بالامتحانات الرسمية لم تمر على خير بالنسبة إلى عدد من العائلات.

في بعلبك، أفادت مندوبة "لبنان24" أنه فور صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة سادت القرى والبلدات البقاعية حالات إطلاق نار ومفرقعات نارية ما أدى إلى إصابة الشابة نورا جعفر برصاصة طائشة في عمودها الفقري في التل الابيض.

وقد نقلت إلى أحد مستشفيات المنطقة.

كما أصيب طفل سوري برصاصة طائشة في سهل بلدة حزين - بعلبك.

وإثر عمليات إطلاق النار، بدأ الجيش ينفذ عمليات دهم لمنازل مطلقي النار في المدينة.

 
وهناك مداهمات أيضًا ببلدة تل عباس الغربي - عكار بحثًا عن مطلقي النار، إضافة إلى طرابلس.
 
كما أحدث الرصاص الطائش أضرارًا في الممتلكات.
 
 
وتشهد منطقة الدريب الأعلى في قرى وبلدات وادي خالد الحدودية إطلاق نار كثيف احتفاءً بصدور نتائج الشهادة الثانوية العامة. وقد خلف إطلاق النار أضرارًا كبيرة في الممتلكات.
 
 
حصيلة الإصابات ربما لن تنتهي هنا نتيجة إهمال بعض مطلقي النار، والفرحة قد تنقلب إلى "حسرة"... فأفرحوا بنجاح أولادكم بسلام.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:08 | 2022-07-21
22:30 | 2022-07-21
22:42 | 2022-07-21
22:38 | 2022-07-21
22:05 | 2022-07-21
17:33 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website