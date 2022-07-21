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لبنان

القاضية غادة عون نددت بمن يستعمل اسمها لكيل الشتائم للبطريرك الراعي: سنحاول كشف مروجيها

Lebanon 24
21-07-2022 | 14:44
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توجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان الى جميع من يقوم باستخدام اسمها لكيل الشتائم للبطريرك الراعي وقالت: "إني أندد بشدة بمن يقوم باستعمال اسمي لكيل السباب والشتائم لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي اجل واحترم كرأس للكنيسة المارونية. فالاسلوب بالطبع ليس اسلوبي ولا يمكن ان اتلفظ بهكذا اساءات لغبطته. واستهجن بشدة محاولة البعض تشويه سمعتي عن طريقة نسبة هذه المقالات المشينة إلي، وسنحاول كنيابة عامة كشف مروجيها".
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