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لبنان

أصحاب المولدات في صور: سنضطر إلى إطفائها مرغمين في هذا التاريخ

Lebanon 24
21-07-2022 | 15:48
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عقد أصحاب مولدات الكهرباء في مدينة صور اجتماع موسع تم البحث خلاله في عدم قدرتهم على مواصلة تأمين التيار عبر مولداتهم، وتلى المجتمعون بيانا موجها لاهالي وسكان المدينة جاء فيه: "نفيدكم علما بانه ابتداء من تاريخ 1 آب 2022، سنضطر آسفين اطفاء المولدات بشكل نهائي وذلك بسبب عدم قدرتنا على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة لعدم استطاعتنا الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وما يترتب عنها من خسائر، لذا وحرصا منا عليكم وافساحا لكم بالوقت لترتيب اموركم في تأمين البديل مع بداية الشهر القادم، وبالتالي نعلمكم اننا سنحسم التأمين المودع لدينا من فاتورتكم لهذا الشهر. فاقتضى التوضيح ."
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