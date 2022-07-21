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لبنان

أجندة عمل وإتّصالات

Lebanon 24
21-07-2022 | 17:26
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تضع دولة عربية ذات تأثير على أجندتها العمل على التوصّل إلى رئيس يحظى بما يشبه الإجماع الداخلي، وتجري اتصالات لهذا الغرض، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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