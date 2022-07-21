29
o
بيروت
37
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرنجية يفتتح معركة الرئاسة من الديمان: ظروف الترشيح تغيّرت وكذلك المؤيدون
Lebanon 24
21-07-2022
|
22:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداءالوطن":أسبوع بعد أسبوع سينشط الحراك الرئاسي وأول تجلياته ظهر أمس بالزيارة التي قام بها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الديمان للوقوف على حقيقة موقف الراعي من الاستحقاق الرئاسي وعما اذا كان يقصد شخصية معينة بالمواصفات التي طرحها.مشكلة فرنجية أن القوى السياسية التي كانت تؤيده سابقاً لم يعد بعضها يؤيّده باستثناء «حزب الله» الذي لم يعلن لغاية اليوم أي موقف يتعلق بترشيح فرنجية أو غيره من المرشحين المحتملين.على أن كل ما يجري حتى الساعة هو تحرك خارج الطبق الرئاسي وهو أن «حزب الله» وأخصامه لم يعلنوا موقفاً نهائياً حاسماً بالملف الرئاسي ولم يكشف اي منهم عن شخصية مرشحه المحتمل. ففي ما يتصل بـ»حزب الله» فإن الموضوع الرئاسي لا يزال موضع درس وتقييم وهذا سبب يجعل فرنجية قلقاً بالنظر الى جملة معطيات إقليمية ومحلية من شأنها أن تحدد بوصلة الانتخابات الرئاسية في لبنان.بالموازاة لا يزال مرشح خصوم «حزب الله» مما يسمى بالقوى السيادية وقوى 14 آذار غير معلن بعد حيث لا توجد شخصية يلتقي على ترشيحها كل الاطراف أو غالبيتها.بعد أن يحدد بري موعد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية والتي ستكون إعلاناً لنهاية عهد ميشال عون الرئاسي، سيكون الجميع مجبراً على كشف أوراقه فهل سيكتمل النصاب من الجلسة الاولى أي 86 نائباً ويتأمن انتخاب رئيس للجمهورية من الدورة الاولى ومن سيكون هذا الرئيس؟ في المرة الماضية كان مفتاح انتخاب رئيس الجمهورية في يد «حزب الله» لكنه صار اليوم بيد المسيحيين اي بكركي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. تأمين النصاب لأي جهة غير ممكن في ظل غياب كتلتي التيار والقوات وهما معاً إن اتفقا، وهذا مستبعد، قد يقطعان الطريق على أي مرشح محتمل، حتى سليمان فرنجية. لكن مثل هذا الاحتمال غير ممكن لان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لن يحلق رئاسياً خارج سرب «حزب الله» والتنسيق معه خصوصاً إذا تبنى «حزب الله» ترشيح فرنجية وخاض معركته داخل المجلس وخارجه. المعركة الرئاسية ستكون هذه الدورة أكثر صعوبة من المرّات التي سبقت، حتى بالنسبة لـ»حزب الله» بالنظر لشخصية الرئيس المطلوبة وتقاطعاته الإقليمية والدولية والمحلية. جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي يشترط توافر نصاب 86 نائباً لانعقادها، ليست مضمونة الانعقاد في الموعد الذي سيحدد لأول جلسة انتخاب. واذا كان انتخاب الرئيس ميشال سليمان سبقه انعقاد 20 جلسة بينما سبق انتخاب عون 45 جلسة فإن من غير المعروف ما هو عدد الجلسات التي ستعقد قبل انتخاب رئيس جديد. المفارقة اليوم ان اي جهة لا تملك اكثرية نيابية تؤهل لوصول مرشحها الى سدة الرئاسة وحتى الساعة لم تبلور التكتلات النيابية مواقفها في العلن فيما هناك عمل دؤوب يتم خلف الكواليس حول إمكانية تشكيل تكتل نيابي واسع تكون كفته هي المرجحة. الأمور تحتاج الى وقت وبداية أيلول مفترق صعب. المهم فيه بالنسبة لبري وآخرين انه سيغلق الباب على عهد عون لكنه سيفتح أبواب البلد على المجهول.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
Lebanon 24
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
03:15 | 2022-07-21
21/07/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لؤي علامة يُثير الجدل من جديد بملابسه.. شاهدوا كيف ظهر (صور)
Lebanon 24
لؤي علامة يُثير الجدل من جديد بملابسه.. شاهدوا كيف ظهر (صور)
04:48 | 2022-07-21
21/07/2022 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
06:15 | 2022-07-21
21/07/2022 06:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار وشقيقتها تتنافسان جمالا.. شاهدوا كيف بدتا بالأبيض في مونتي كارلو (صور)
Lebanon 24
جيسيكا عازار وشقيقتها تتنافسان جمالا.. شاهدوا كيف بدتا بالأبيض في مونتي كارلو (صور)
02:41 | 2022-07-21
21/07/2022 02:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تُشعل المواقع ببكيني أظهر رشاقتها (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تُشعل المواقع ببكيني أظهر رشاقتها (صور)
03:17 | 2022-07-21
21/07/2022 03:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-07-22
مسارُ سعر البنزين في لبنان للأيام المُقبلة.. كيف سيكون؟
02:14 | 2022-07-22
بيانٌ مهم من "مياه بيروت وجبل لبنان".. هذا ما على المُشتركين معرفته
02:00 | 2022-07-22
هل تكفينا "عصفورية" واحدة؟
01:45 | 2022-07-22
"إنفصام" في المواقف يُغضب نائباً بارزاً
01:38 | 2022-07-22
مع بداية إضرابها المفتوح الأوّل في تاريخها.. هذا ما نشرته "الوكالة الوطنيّة"
01:30 | 2022-07-22
عقدة مرتبطة بسعر الصرف والرواتب.. ماذا سيجري الأسبوع المقبل؟
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
22/07/2022 09:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
22/07/2022 09:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
22/07/2022 09:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact