الحديث الحكومي "إختفى"!

كتبت "اللواء":

لاحظت مصادر سياسية انحسار الاهتمام بتشكيل الحكومة، حتى يمكن القول إن جميع الاطراف السياسيين غيبوا ذكر مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من مواقفهم واطلالاتهم الاعلامية، وكأنهم سلموا بأن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لم تعد ممكنة، في ضوء الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولذلك لابد من الانتقال الى الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي والتركيز على هذه الانتخابات منذ اليوم، لانه لم يعد هناك هناك متسع من الوقت لهدره على المماحكات والحملات المضادة، على خلفية تشكيل الحكومة، بلا طائل.

Advertisement

وتوقفت المصادر عن اختفاء مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من المواقف والاطلالات الاعلامية لنواب وقيادات "حزب الله"، والدعوات لتسريع التشكيل خلافاً على ما كانت عليه مواقفهم سابقاً، ما يعني ان الحزب، لم يعد يولي تأليف الحكومة الجديدة الاهتمام المطلوب، في انتظار تبيان نتائج اللقاءات الاقليمية والتغييرات في اكثر من دولة ومنطقة.