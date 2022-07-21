Advertisement

لبنان

الحديث الحكومي "إختفى"!

Lebanon 24
21-07-2022 | 23:07
A-
A+
Doc-P-973544-637940669856333960.jpg
Doc-P-973544-637940669856333960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "اللواء":
 
لاحظت مصادر سياسية انحسار الاهتمام بتشكيل الحكومة، حتى يمكن القول إن جميع الاطراف السياسيين غيبوا ذكر مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من مواقفهم واطلالاتهم الاعلامية، وكأنهم سلموا بأن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لم تعد ممكنة، في ضوء الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولذلك لابد من الانتقال الى الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي والتركيز على هذه الانتخابات منذ اليوم، لانه لم يعد هناك هناك متسع من الوقت لهدره على المماحكات والحملات المضادة، على خلفية تشكيل الحكومة، بلا طائل.
Advertisement
وتوقفت المصادر عن اختفاء مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من المواقف والاطلالات الاعلامية لنواب وقيادات "حزب الله"، والدعوات لتسريع التشكيل خلافاً على ما كانت عليه مواقفهم سابقاً، ما يعني ان الحزب، لم يعد يولي تأليف الحكومة الجديدة الاهتمام المطلوب، في انتظار تبيان نتائج اللقاءات الاقليمية والتغييرات في اكثر من دولة ومنطقة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-07-22
02:14 | 2022-07-22
02:00 | 2022-07-22
01:45 | 2022-07-22
01:38 | 2022-07-22
01:30 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website