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لبنان

عويدات يدرس إجراءات عقابية بحق القاضية عون

Lebanon 24
21-07-2022 | 23:10
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كتبت" الديار": لا تزال المداهمة التي قامت بها القاضية غادة عون لمقر المصرف المركزي ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة تتفاعل على الصعيد القضائي، ووفقا لمصادر مطلعة يستعد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتحرك بعد تسلم تقرير مفصل اعده المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، حول وقائع المداهمة والمخالفات التي انطوت عليها. ومن المنتظر ان يتخذ اجراءات حاسمة بحق عون بصفته رئيسها المباشر، بعد احالة الملف الى مجلس القضاء الأعلى، لإطلاعه على تجاوز عون لصلاحياتها المكانية.
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