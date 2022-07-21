أبو فاضل: كلام فرنجيّة عن قضية المطران الحاج و "سلاح المقاومة" يمثل الشرفاء

اعتبر المحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل أنّ موقف رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بشأن قضية رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة المطران موسى الحاج و "سلاح المقاومة" و "تسييس القضاء"، هو كلام مسؤول ويمثل الشرفاء والمخلصين.

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وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال أبو فاضل: "كلام فرنجية عن قضية المطران الحاج و سلاح المقاومة وتسييس القضاء هو كلام مسؤول يجب التوقف عنده نظراً لوطنيته وتوازنه وعمقه وصراحته وعلى مكونات وطن الأرز".

وأضاف أبو فاضل: "موقف سليمان فرنجية يمثل الشرفاء والمخلصين الحريصين على ما تبقى من دولة تحللت بفعل تراكم إنجازات أرطة حنيكر".