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لبنان
"الرصاص الطائش" يُشعل النيران في هذه المنطقة.. إليكم ما جرى ليلاً
Lebanon 24
22-07-2022
|
00:07
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إندلع ليل أمس الخميس، حريقاً داخل مكبّ النفايات ببلدة فنيدق بعكّار، وفق مندوبة "لبنان 24".
وعلى أثره، هرعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني وفريق المستجيب الأول التابع لإتحاد بلديات جرد القيطع، وعدد من شبان المنطقة، للمكان وعملوا على إخماد النيران وتبريده منعاً من تجدده.
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وعُلم أن سبب الحريق يعود الى سقوط عدد من الرصاص الطائش، من النوع الحارق، وذلك بعد إطلاقه إبتهاجاً على خلفية صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.
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