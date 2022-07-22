إقتراح قانون سيثير نقاشاً حاداً وانقساماً

تقدم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب على فياض الأسبوع الفائت باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية.

وكانت الحكومة قد "وضعت يدها" على صلاحيات الجامعة بمرسوم صادر في العام 1998 إبان تولي القاضي اسعد دياب رئاسة الجامعة، علماً أن صلاحيات مجلس الجامعة الذي يتشكل من رئيس الجامعة والعمداء وممثلي الكليات محددة بقانون صادر عن مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية تعطيل قانون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفق نص اقتراح فياض.

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ومن المتوقع لأن تشهد جلسة مناقشة الاقتراح نقاشاً حاداً بين الكتل النيابية، إذ أن من أبرز المعارضين لإعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة "كتلة لبنان القوي" التي تعتبر أن تعيين العمداء هو شرط مسبق للنظر في اي من الملفات الخلافية الأخرى وفي طليعتها ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين.