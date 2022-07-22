Advertisement

لبنان

إقتراح قانون سيثير نقاشاً حاداً وانقساماً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-07-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-973593-637940746110810750.jpg
Doc-P-973593-637940746110810750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب على فياض الأسبوع الفائت باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية.
وكانت الحكومة قد "وضعت يدها" على صلاحيات الجامعة بمرسوم صادر في العام 1998 إبان تولي القاضي اسعد دياب رئاسة الجامعة، علماً أن صلاحيات مجلس الجامعة الذي يتشكل من رئيس الجامعة والعمداء وممثلي الكليات محددة بقانون صادر عن مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية تعطيل قانون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفق نص اقتراح فياض. 
Advertisement
ومن المتوقع لأن تشهد جلسة مناقشة الاقتراح نقاشاً حاداً بين الكتل النيابية، إذ أن من أبرز المعارضين لإعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة "كتلة لبنان القوي" التي تعتبر أن تعيين العمداء هو شرط مسبق للنظر في اي من الملفات الخلافية الأخرى وفي طليعتها ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
04:00 | 2022-07-22
04:00 | 2022-07-22
03:15 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website