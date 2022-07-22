Advertisement

لبنان

عقدة مرتبطة بسعر الصرف والرواتب.. ماذا سيجري الأسبوع المقبل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-07-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-973594-637940753584153984.jpg
Doc-P-973594-637940753584153984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تسليم  وزير المال يوسف الخليل لجنة المال والموازنة النيابية  "الايضاحات والبنود" التي طلبتها، يتوقع أن تعود اللجنة الى اجتماعات مفتوحة لدراسة موازنة العام 2022 الاسبوع المقبل، علما أن أبرز ما طلبته اللجنة ، بحسب مصادر نيابية، هو تحديد المعايير التي استند اليها سعر الصرف، ويشكل هذا الموضوع إحدى اكبر العقد التي تواجه الموازنة، حيث أن الحكومة التي ذكرت في فذلكة الموازنة أنها اعتمدت سعر 20 ألفاً للدولار، لم تترجم هذا الامر فعلياً على النفقات والواردات، وإذا كان بالإمكان معالجة هذا الأمر على مستوى الإيرادات فإنه سيواجه تعقيدات صعبة عند  مقاربة موضوع رواتب القطاع العام. 
Advertisement
 
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل مصطفى بيرم أعلن بعد اجتماع السراي مطلع الاثنين الماضي أنه "تقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها، كما تم الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
04:00 | 2022-07-22
04:00 | 2022-07-22
03:15 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website