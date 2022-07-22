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لبنان
"إنفصام" في المواقف يُغضب نائباً بارزاً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-07-2022
|
01:45
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إنتقد أحد النواب البارزين في "تكتل لبنان القوي" ما اسماه "الإنفصام والإزدواجية في المواقف" في قضية توقيف المطران موسى الحاج.
وقال: "في حين أدان التيار الوطني الحر عملية التوقيف ببيانٍ رسمي، يظهر الناطق غير الرسمي بإسم الوزير جبران باسيل القيادي في التيار وديع عقل ليغرد قائلاً: إن القاضي فادي عقيقي شريف ويقوم بعمله بمهنية وموضوعية وضمير ، ومَن من النواب لم يرق له تصرف عقيقي فليسعى الى تغيير القوانين".
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أضاف النائب: "إن توزيع الأدوار هذا هو مسايرة لجهة حزبية معينة، ولغايةٍ رئاسية في نفس معلمه".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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