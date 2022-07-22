"إنفصام" في المواقف يُغضب نائباً بارزاً

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وقال: "في حين أدان التيار الوطني الحر عملية التوقيف ببيانٍ رسمي، يظهر الناطق غير الرسمي بإسم الوزير جبران باسيل القيادي في التيار وديع عقل ليغرد قائلاً: إن القاضي فادي عقيقي شريف ويقوم بعمله بمهنية وموضوعية وضمير ، ومَن من النواب لم يرق له تصرف عقيقي فليسعى الى تغيير القوانين".أضاف النائب: "إن توزيع الأدوار هذا هو مسايرة لجهة حزبية معينة، ولغايةٍ رئاسية في نفس معلمه".