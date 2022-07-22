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لبنان

"إنفصام" في المواقف يُغضب نائباً بارزاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2022 | 01:45
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إنتقد أحد  النواب البارزين في "تكتل لبنان القوي" ما اسماه "الإنفصام والإزدواجية في المواقف" في قضية توقيف المطران موسى الحاج.

وقال: "في حين أدان التيار الوطني الحر عملية التوقيف ببيانٍ رسمي، يظهر الناطق غير الرسمي بإسم الوزير جبران باسيل القيادي في التيار وديع عقل ليغرد قائلاً: إن القاضي فادي عقيقي شريف ويقوم بعمله بمهنية وموضوعية وضمير ، ومَن من النواب لم يرق له تصرف عقيقي فليسعى الى تغيير القوانين".
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أضاف النائب: "إن توزيع الأدوار هذا هو مسايرة لجهة حزبية معينة، ولغايةٍ رئاسية في نفس معلمه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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