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لبنان

مسارُ سعر البنزين في لبنان للأيام المُقبلة.. كيف سيكون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2022 | 02:15
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توقّعت مصادر ناشطة ضمن قطاع النفط في لبنان أن تشهدَ أسعار المحروقات انخفاضاً إضافياً في ظلّ تراجع أسعار النفط العالميّة، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر سيريحُ المواطن أكثر.
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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "هناك مؤشرات عديدة تشير إلى أنّ قيمة برميل النفط ستتراجع بشكلٍ إضافيّ على المدى المنظور".

وأضافت: "من أبرز تلك المؤشرات القائمة هي استئناف ليبيا لإنتاج النفط، وهو الأمر الذي يُضاعف من تدفق النفط في الأسواق العالميّة وبالتالي زيادة المعروض منه".

وأوضحت المصادر أنّ "الإستقرار النسبي لسعر الدولار في السوق الموازية من شأنهِ أن ينعكسَ بشكل إيجابي على أسعار المحروقات"، مشيرة في المقابل إلى أنّ "أي ارتفاعٍ بسعر العملة الخضراء سينسفُ التوقعات الإيجابية بانخفاض في سعري البنزين والمازوت".

وتابعت: "في حال طرأ ارتفاعٌ جديد على سعر الدولار، فإنّ التراجع لن يتحقق حتى لو اتخذت أسعار النفط العالمية مساراً تنازلياً". 

وختمت: "كلما انخفض سعر الدولار في السوق الموازية كلما ارتاحت الأسواق، وبالتالي فإن الطلب على البنزين قد يتعزّز في ظل أي تراجعٍ للأسعار". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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