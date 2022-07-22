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لبنان

مع بداية إضرابها المفتوح الأوّل في تاريخها.. هذا ما نشرته "الوكالة الوطنيّة"

Lebanon 24
22-07-2022 | 01:38
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نشرت الوكالة الوطنية للاعلام صباح اليوم خبراً واحداً على صفحتها الالكترونية، مع دخولها الاضراب المفتوح الأول في تاريخها، وجاء فيه: 
إلحاقا ببيان الجمعية العمومية للعاملين في وزارة الإعلام يوم الخميس الماضي وإعلان الإضراب التحذيري ليومين، وبعدما بلغ الوجع المعيشي مبلغا لم يعد في استطاعة إنسان تحمله، تأسف "الوكالة الوطنية للإعلام" لإعلان بدء الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، لعلّ صمتها، للمرة الأولى في تاريخها، يكون أكثر بلاغة من صوتها الذي لطالما ملأ فضاء الإعلام وكان المورد الرئيسي للخبر اليقين على مساحة لبنان كله.
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إن "الوكالة الوطنية للإعلام"، إذ تعترف لمعالي وزير الإعلام زياد المكاري بجهوده الصادقة في محاولة استنقاذ العاملين فيها مما آلت اليه أوضاعهم المزرية، وتسجّل لسعادة المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه مساعيه الدؤوبة في الإطار عينه، تجدد التأكيد أنها وجدت نفسها مكرهة على الإضراب بفعل تنامي جبل الصعوبات الذي لا يزال فريق عملها يحفره بإبرة الصبر، وبسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل.  
نجدد الاعتذار الى جميع من سيُحجب صوتهم ونشاطهم بحكم الإضراب، ونبقى متسلحين بالإيمان بغد أفضل يحمل ولو جزءا يسيرا من حلّ يعيدنا الى مكاتبنا ورسالتنا، وترياقا يمدّ القطاع العام كله -ونحن جزء منه- بإكسير البقاء.
وفي سياق متصل، ايد نقيب محرري الصحافة اللبنانية خطوة الوكالة الوطنية بإعلان الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق المطالب التي تقدم بها الزميلات والزملاء العاملين فيها.
وقال القصيفي: إن مطالب هؤلاء محقة ويجب أن تتحقق، نظرا للدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل، ونجاحهم في جعلها المصدر الرئيس للأخبار في لبنان، حتى باتت مرجعا لوسائل الاعلام اللبنانية، العربية والدولية على تنوعها.  وذلك على الرغم من ضعف الامكانات ومحدوديتها.
وحث القصيفي المسؤولين المعنيين على المسارعة لمعالجة اسباب اضراب الوكالة الوطنية للاعلام وإيجاد الحلول المناسبة، لتستأنف نشاطها الذي يغطي كل مساحة الوطن من دون تمييز .
إن العاملات والعاملين في الوكالة هم زملاؤنا، واخوتنا. وهم مميزون بتفانيهم واخلاصهم لعملهم، وأن التعامل مع قضيتهم يجب أن يتم بالمستوى نفسه من التميز من قبل المعنيين.
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