Advertisement

لبنان

أمرٌ أساسي سيبلغه لبنان للوسيط الأميركي قريباً.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-07-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-973601-637940761861423661.jpg
Doc-P-973601-637940761861423661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط تأكيد عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان خلال شهر تموز الجاري لاستئناف تحريك ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تحدثت أوساطٌ سياسية عن جدول تحرك هوكشتاين، وعمّا إذا كان سيُكرر نفس جدول جولته التي قام بها سابقاً خلال زيارته الأخيرة في لبنان.
Advertisement
 
وتشير الأوساط المتابعة لملف ترسيم الحدود إلى أنّ "هوكشتاين سيزور الرؤساء الثلاثة، كما سيكون له اجتماعٌ مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب"، وأضاف: "هذه الاجتماع بديهية بالنسبة لهوكشتاين، لكنّ الأمر المنتظر هو الموقف الذي سيحمله وطبيعة الكلام الذي سيبلغه للقادة اللبنانيين". 
 
وأكملت: "ما يبدو هو أنّ العدو الإسرائيلي يسعى جاهداً لإنهاء المفاوضات بأسرع وقت ممكن، وهو أمرٌ يمكن أن يكون لصالح لبنان في فرض أي شروط، لكنّ الأساس في كل ذلك هو أن يكون هوكشتاين متحيزاً أيضاً للبنان في قضية حفظ الحقوق". 
 
وتابعت: "الإشارات الإيجابية الأولى هي أن هوكشتاين عائدٌ فعلاً. فلننتظر قليلاً، وأي موقفٍ سيصدر عنه يمكن أن نبني عليه آفاق المرحلة المقبلة على صعيد ملف ترسيم الحدود. مع هذا، فإننا نتوقع أن يبلغ هوكشتاين الأفرقاء اللبنانيين بضرورة التفاوض على الخط 23 وحسم الجدل بشأن حقلي كاريش وقانا. أما من ناحية الجانب اللبناني، فسيكون هناك موقف واحد متقدّم بقوة: اسمحوا لنا بالتنقيب عن النفط والغاز إسوة بما ستقوم به إسرائيل". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
04:00 | 2022-07-22
04:00 | 2022-07-22
05:22 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website