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لبنان

"انتقادات" تلاحق نائبين من "قوى التغيير".. الأداء "يتدهور"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2022 | 03:45
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واجه النّائبان مارك ضو وفراس حمدان انتقاداتٍ لاذعة خلال اليومين الماضيين في أوساط ناشطي المجتمع المدني، وذلك على خلفية تحرّكات وصفتها بعض الأوساط بالبعيدة عن مبدأ "بناء الدولة المدنية". 
وتقول أوساطٌ ناشطة في المجتمع المدني في جلسات حصلت مؤخراً إنّ بعضاً من تحرّكات "نواب التغيير" تعتبر متعارضة مع شعارات رفعوها خلال الانتخابات. 
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وأشارت تلك الأوساط إلى أنّ "العينَ على هؤلاء النواب باتت كبيرة، وقد بات التململُ كبيراً بسبب ما يحصل من تدهور على صعيد الأداء، الأمر الذي يشكل نكسة سياسيّة لها تأثيرات غير جيّدة على الشارع الذي انتخب هؤلاء النواب". 
وأضافت: "المطلوب من هؤلاء النواب مقارعة التهم التي توجّه إليهم من خلال الحقائق، كما أنه يتوجب عليهم تحديد مواقفهم من الطبقة السياسية قاطبة باعتبار أنه ما من أحد يمكن استثناؤه من المسؤولية".
بدورها، اعتبرت مصادر سياسية مواكبة لنشاط جماعات التغيير إنّ "نواب الثورة" لم يُنادوا بإلغاء أي طرفٍ بقدر ما إنهم نادوا باحترام خصوصية كلّ جهة مهما كانت توجهاتها.
ولفتت المصادر إلى أنّ الحُكم على نواب التغيير في هذه المرحلة يعتبرُ مجحفاً بحقهم، باعتبارِ أن هناك الكثير من الملفات التي يمكن أن يمكن أن تكون لهم بصماتٌ فيها، خصوصاً عندما يرتبط الأمرُ بالعمل النيابي. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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