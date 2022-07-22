"تمسيح جوخ" إعلامي بإيعاز حزبي

يتعرّض بعض مذيعي محطة تلفزيونية تابعة لأحد الاحزاب السياسية البارزة لحملة شعبية على مواقع التواصل رفضاً لما اعتبره الناشطون "تمسيح جوخ" لأطراف دولية على خصومة مع الحزب.

ويتساءل رواد هذه المواقع عن ما إذا كانت برامج المحطة السياسية التي تقوم على الدفاع عن الخصم تأتي في إطار الإيعاز الحزبي "من تحت الطاولة" بهدف حلحلة بعض الملفات بطريقة غير مباشرة.