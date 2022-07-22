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لبنان

بيانٌ مهم من "مياه بيروت وجبل لبنان".. هذا ما على المُشتركين معرفته

Lebanon 24
22-07-2022 | 02:14
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أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بياناً، اليوم الجمعة، أعلنت فيه أنّ "محطات الضخ التابعة للمؤسسة تشهد تقنينًا قاسيًا في التغذية بالتيار الكهربائي ولا سيما المحطات التي تتغذى بخط خدمة من مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يصل انقطاع التيار منذ الخامس عشر من شهر تموز الحالي إلى حدود 12 ساعة يوميًا الامر الذي ينعكس سلبًا على تأمين استدامة تزويد المناطق بالمياه من المحطات التالية:
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- محطة جعيتا: مناطق وسط المتن من بحنس نزولا نحو المطيلب وبرمانا والمنصورية.

- محطة التكرير في ضبيه وآبار القشقوش: مناطق ساحل المتن، الاشرفية، والمناطق التي تتغذى  من خزانات برج ابو حيدر وتلة الخياط.

- آبار الدامور، المشرف، الناعمة: المناطق التي تتغذى من خزانات برج ابو حيدر وتلة الخياط، وضمنًا مطار رفيق حريري الدولي.

- آبار المشرف: مناطق عرمون، حي السلم، برج البراجنة.

- آبار غاليري سمعان والديشونيه: مناطق عين الرمانة، الشياح، حارة حريك والحدث".
 
وأضاف البيان: "وعليه، تؤكد المؤسسة أن التقنين القاسي بالتغذية بالمياه خارج عن إرادتها ومرتبط بالتيار الكهربائي، وتكرر مناشدة المسؤولين المعنيين والحريصين على الخدمة العامة التعاون لاجتراح الحل من خلال البحث عن سبل ممكنة وسريعة لتأمين الكهرباء لمحطات الضخ من دون انقطاع وتأمين حاجة المواطنين وحقهم بالمياه".
 
 
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