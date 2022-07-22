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لبنان

عداد كورونا مرشح الى الارتفاع.. وفيروس جديد ينتشر

Lebanon 24
22-07-2022 | 02:20
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أكد النائب عبد الرحمن البزري ان عداد كورونا اليومي مرشّح للارتفاع أكثر بسبب المتحوّر "أوميكرون BA5" ولغياب الإجراءات المرتبطة بالتباعد ووضع الكمامة ولا سيما أنّنا في موسم الصيف حيث امكانية الاختلاط واردة.
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وشدد البزري في حديث الى صوت كل لبنان، على ان الأهم من عدد الإصابات، هو ان اعداد المرضى الذين يدخلون المستشفيات لا يزال منخفضاً، موضحاً ان المناعة المجتمعية عالية في لبنان سواء بسبب التلقيح او الإصابات المباشرة.
وعن فيروس ماربورغ، أشار البزري الى انه ليس فيروساً جديداً وهو ينتمي لما يسمّى بالحمى النزفية وهو شبيه بفيروس إيبولا مطمئناً الا خوف من انتشاره ولا داعي للقلق في لبنان منه أو حتّى من جدري القردة، الا ان المطلوب مزيد من الحرص في التعامل مع كورونا لان العودة الى فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي غير مطروح حالياً والدعوة الملحة للإقبال على التلقيح لتعزيز المناعة من خلال الجرعات الثالثة والرابعة
 
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