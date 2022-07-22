إستغلوا ما تبقى من الصيف بالقيام بهذه النشاطات في لبنان

وصلنا تقريباً الى منتصف فصل الصيف، ومن لم يقم بنشاطات ترفيهية مميزة بعد، فالوقت حتماً لم يفت بعد. واليكم جردة بنشاطات مختلفة يمكنكم القيام بها وبأسعار مقبولة.

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1- الهايكينغ



"المشي" في الطبيعة هو من أكثر النشاطات التي باتت رائجة في لبنان منذ سنتين الى اليوم، وتكلفتها "صفر". وغالباً ما يتم القيام بـ"الهايكينغ" قرب الأنهار كما في شوان، وسرجبيل، وكفرحلدا، أو في الغابات أو المحميات أو حتى قرب البحر كما في الناقورة جنوباً. ومن لا يعلم فإن تأثير هذه الرياضة ايجابي جداً على الصحة النفسية ويخفف التوتر والقلق بشكل كبير.

2- باراغلايدنغ



لا شكّ أنكم عند المرور من جونية، ترون المظلات التي تنطلق من أعلى جبال غوسطا باتجاه البحر في جونية. فمن يتمتع بقلب قوي ويحب المغامرات، فلا بدّ له من تجربة الـ" باراغلايدنغ" والتمتّع بالطيران فوق جبال كسروان وخليج جونية.

3-الكيك

لم يسمع الكثير من الاشخاص بنشاط الكيك، حيث يعطى للشخص لوح خشبي اجمالاً، مع ادوات للتجديف، وعلى اثرها يمكنه القيام بجولة في البحر، وقوفاً أو جلوساً على الكيك، وخوض تجربة مضحكة ودقيقة تحسّباً من الوقوع في المياه. ويمكن إيجاد من يؤجر الكيك في البترون وصيدا ومناطق ساحلية اخرى.

4-رافتينغ

تشتهر منطقة العاصي بقاعاً برياضة الرافتينغ أو التجديف المائي في أنهارها وشلالاتها، حيث تساعد غزارة المياه والطبيعة الرائعة على جذب محبي خوض هذه المغامرة. ويؤمّن المسؤولون عن هذه الرياضة كلّ ما يحتاجه الزائر من ملابس خاصة وخوذ وسترات انقاذ، بالاضافة الى الارشاد على طريقة التجديف.

5- اكبر ارجوحة



في لبنان توجد أرجوجتان ضخمتان، الاولى في عاليه والثانية في جبل الاربعين في الضنية، وهي عبارة عن ارجوحة ضخمة موضوعة على سفح جبل وتحتها الوادي، وطبعاً تتمتع بكلّ اجراءات السلامة.

هذه بعض النشاطات الترفيهية المميزة التي قد لا تخطر على بال الكثيرين، وهناك أكثر بعد مثل القيام بجولة على ATV في الأرز، زيارة المتاحف والمغاور، تسلق الجبال، الغطس، وغيرها.