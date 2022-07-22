مستشفيات أقفلت أبوابها.. واقع الطبابة في لبنان يدخل مرحلة الخطر!

قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إنّ "كل الأمور التي جرى التحذيرُ منها سابقاً، وصلنا إليها"، كاشفاً أن "الوضع يتجه من سيء إلى أسوأ على صعيد القطاع الإستشفائي"، وأضاف: "هناك مستشفيات أقفلت أبوابها نتيجة الأوضاع التي تمرّ بها".

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ولفت هارون إلى أنّ "إنهيار القطاع الاستشفائي الذي نحن به مرتبط بانهيار الدولة"، لافتاً إلى أنّ "شركات التأمين أصبحت قيمة بوالصها بالدولار، والناس الذي يدخلون على حساب الضمان الى المستشفيات يتكبدون فوارق هائلة، ولغاية اليوم لم تصدر موازنة وزارة الصحة للعام 2022".