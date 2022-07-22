كمين محكم أوقع بعصابة نفذت 50 عملية سرقة دراجات آلية في بيروت وجبل لبنان!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، البيان التالي:بنتيجة عمليات المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سلب وسرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق، وبخاصة بعد أن كَثُرَت هذه الظاهرة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بالعديد من عمليات سرقة دراجات آلية.على الأثر، وبعد المتابعة الحثيثة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هوية أفراد عصابة تنشط بهذه العمليات، وتضم كل من:ي. ك. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) من أصحاب السوابق بقضايا سرقة دراجات آليةغ. ك. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد)أ. أ. (مواليد عام 1985، سوري)أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.بتاریخ 18-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة عاليه أسفر عن توقيف الاول والثاني وضبط بحوزتهما دراجتان مسروقتان، وبالتزامن تم توقيف الثالث في بحمدون. وبتفتيش منزله، تم ضبط قطع لدراجات آلية مسروقة.بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكّلون عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وأنهم نفّذوا أكثر من خمسين عملية سرقة من مناطق: خلدة – الناعمة – الدامور - الشويفات – الحمرا - عين المريسة - رملة البيضاء، وببيع الدراجات المسروقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين /4/ و/6/ ملايين ل. ل. كما اعترف الاول والثاني بتعاطي المخدرات.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.