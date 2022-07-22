لجميع المواطنين.. هل سيتغير سعر البنزين اليوم؟

قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنه من المقرر إصدار جدولٍ جديد لأسعار المحروقات بعد قليل.

مع هذا، فقد توقعت المصادر أن نشهد انخفاضاً في سعري البنزين والمازوت.