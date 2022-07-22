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لبنان
لجميع المواطنين.. هل سيتغير سعر البنزين اليوم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-07-2022
|
03:13
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قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ
"لبنان24"
إنه من المقرر إصدار جدولٍ جديد لأسعار المحروقات بعد قليل.
مع هذا، فقد توقعت المصادر أن نشهد انخفاضاً في سعري البنزين والمازوت.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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