شيا في طرابلس... ماذا تفعل؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى طرابلس، حيث ستقوم بجولة في المدينة ويرافقها عدد من نواب طرابلس.

وبالتزامن مع تواجد شيا في قصر الحلو في طرابلس، كان يعقد على جانب آخر، اجتماع ضمّ كل من رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى فوعاني، مسؤول البلديات المركزي في "حركة امل" ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، رئيس مصلحة ديوان الدفاع المدني اللبناني علي قمهز، رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد، نائب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان محمد كمال الخير. وكان الوفد قد قام بجولة تفقدية في طرابلس وعكار، تضمنت زيارات على البلديات والفعاليات والمخاتير.