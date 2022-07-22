قرارٌ من "قوى الأمن" بشأن المحروقات للعسكريين.. ماذا فيه؟

أصدرَ المدير العام لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان برقية جديدة بتاريخ 21 تموز 2022، تنصّ على وقف العمل بقسائم المحروقات من الأنموذج القديم للعسكريين، وذلك اعتباراً من تاريخ البرقية.

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ووفقاً للبرقية، فإنّ يتوجب على المستفيدين من قسائم المحروقات، تقديم طلبات لاستبدال تلك العائدة للعام 2022 والتي لم يتم الاستفادة منها حتى تاريخه.

وبحسب نصّ البرقية، فإنه يجب أن تُرفق طلبات استبدال القسائم بأرقامها التسلسلية وعددها، على أن تكون موجودة مع الطلب أيضاً.

وأشارت البرقية إلى أن كل قسيمة يتبين أنها غير عائدة لمقدم الطلب تعتبر ملغاة وتعرض صاحب العلاقة للمطالبة المسلكية.



