ماذا قال وزير الشباب والرياضة بعد لقائه اللواء ابراهيم؟

غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر": "اللقاء مع سعادة اللواء عبَاس إبراهيم، يُقدِّمُ لنا إناراتٍ واقعية حول الوضع اللبناني ويُعطي أملاً بمعالجات وقائية لإستعادة النهوض الوطني رغم كل التحديات والصعاب. تحية الى ألأمن العام على جهودهم وتضحياتهم في سبيل لبنان آكثر إشراقًا وسلاما..!"

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