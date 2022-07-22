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لبنان

المطران الحاج في بعبدا.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
22-07-2022 | 04:05
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج يرافقه راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، واطلع منه على الملابسات والمعطيات المتصلة بما حصل على معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان من الاراضي المحتلة.
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بعدها غادر المطران الحاج من دون الادلاء باي تصريح.
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