جلسة طرح الثقة برئيس بلدية طرابلس تقترب: اتفاق على الرئيس الجديد ونائبه؟

استجاب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، لطلب أعضاء بلدية طرابلس بانتخاب رئيس للبلدية ونائب له ، حيث طلب من محافظ الشمال، رمزي نهرا، تحديد موعد بعد ان تمت إحالة رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، إلى النّيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، بعد شكاوى قدمها ثمانية اعضاء ضدّه "بتهم هدر المال العام وعدم الحفاظ على الأملاك العامة".

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وبالفعل، أصدر محافظ الشمال رمزي نهرا قراراً طلب فيه ابلاغ اعضاء المجلس البلدي بحضور جلسة طرح الثقة بالرئيس الحالي والتي ستعقد في الاول من آب المقبل.



وأفادت مصادر مطلعة "لبنان24" بأن عدداً من الاعضاء عقدوا اجتماعاً خاصاً في ما بينهم وقرروا انتخاب خالد تدمري رئيساً للبلدية وسميح حلواني نائباً للرئيس.