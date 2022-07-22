29
o
بيروت
40
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد 28 عاماً... إطلاق مهرجان طرابلس المسرحي الدولي في المسرح الوطني اللبناني
Lebanon 24
22-07-2022
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» عن إقامة الدورة الأولى من «مهرجان طرابلس المسرحي الدولي» في الفترة الممتدة من 27 ولغاية 30 أب، وذلك بالتزامن مع إفتتاح «سينما أمبير» بعد 28 عاماً من الغياب ، لتتحول الى «المسرح الوطني اللبناني» كمنصة ثقافية حرة مستقلة للناس، تُنظَّم فيها ورشات تدريبيّة ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة.
Advertisement
وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: «أن الهدف من المهرجان هو تأسيس حركة مسرحية ومهرجان دولي في طرابلس وإقامة صلةً بين الجنوب والشمال، لكونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور، منذ أربعة أعوام، وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان، وأنّه وبفضل جهود الشباب المتطوّعين، نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في طرابلس التي تُعتبر أكثر مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان حوالي 35 صالة، وتأسّس فيها أول معهد فنون للتمثيل، ومنها انطلق العديد من الفرق الفنية ».
وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان تیرو الفني الدولي، مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السفيرة الاميركيّة: "I Love Tripoli"
Lebanon 24
السفيرة الاميركيّة: "I Love Tripoli"
05:23 | 2022-07-22
22/07/2022 05:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي في طريقه إلى اسطنبول للمشاركة في توقيع اتفاقية تصدير الحبوب
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي في طريقه إلى اسطنبول للمشاركة في توقيع اتفاقية تصدير الحبوب
05:22 | 2022-07-22
22/07/2022 05:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرٌ أمنيّة تنتشر.. مُفاجأة عن سلاحٍ يبرزُ بين الأحياء!
Lebanon 24
بؤرٌ أمنيّة تنتشر.. مُفاجأة عن سلاحٍ يبرزُ بين الأحياء!
05:15 | 2022-07-22
22/07/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
Lebanon 24
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
05:00 | 2022-07-22
22/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمانينيّ يحوّل علاجاً لتساقط شعر ابنته إلى عمل ناجح.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
ثمانينيّ يحوّل علاجاً لتساقط شعر ابنته إلى عمل ناجح.. ماذا فعل؟
05:00 | 2022-07-22
22/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
05:00 | 2022-07-22
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
05:00 | 2022-07-22
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
04:00 | 2022-07-22
معوقات تجعل الفراغ الرئاسي حتمياً: الانتخابات بعد تسوية سياسية؟
04:00 | 2022-07-22
معوقات تجعل الفراغ الرئاسي حتمياً: الانتخابات بعد تسوية سياسية؟
03:15 | 2022-07-22
أمرٌ أساسي سيبلغه لبنان للوسيط الأميركي قريباً.. ما هو؟
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
22/07/2022 12:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
22/07/2022 12:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
22/07/2022 12:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact