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لبنان

ما جديد عمليات اخماد النيران في مبنى الاهراءات؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 04:29
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنّها "تلقّت بالأمس تعليمات وزير الداخلية والبلديات بالتدخل لمعالجة وضع الحريق في الأهراءات، وصدرت هذه التعليمات إلى وحدات من الدفاع المدني للتدخل بالتنسيق مع فوج إطفاء بيروت والجيش اللبناني وبوشرت عملية التبريد على الفور وفقاً للأسس العلمية للتعامل مع هذا النوع من الحرائق".
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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنّ "العمليات الجارية في محيط الأهراءات تأخذ في الاعتبار توفير سلامة عناصرها وعناصر فوج الاطفاء من جهة، وتفادي الضغط على المبنى من جهة ثانية، وقد انتهت المرحلة الأولى ليل أمس، وتبيّن من المهمّة التي نفذتها المسيّرة، التي تسلّمها الدفاع المدني قبل عدة أيام، وجود تراجع في الحرارة، ويتم حالياً تقويم الوضع قبل الانتقال الى المرحلة الثانية".
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