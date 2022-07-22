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لبنان

أقام علاقة جنسية مع إحدى النازحات فأعدوا له كمينا... هذا ما حصل في ميرنا الشالوحي

Lebanon 24
22-07-2022 | 04:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل الشاب الياس ص.، منذ يومين، عقب كمين اعده له عدد من الشبان السوريين في منطقة ميرنا الشالوحي.
ووفق المعلومات، فالقتيل كان قد أقام علاقة جنسية مع احدى النازحات.
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علاقة جنسية

ميرنا الشالوحي

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