أقام علاقة جنسية مع إحدى النازحات فأعدوا له كمينا... هذا ما حصل في ميرنا الشالوحي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل الشاب الياس ص.، منذ يومين، عقب كمين اعده له عدد من الشبان السوريين في منطقة ميرنا الشالوحي.

ووفق المعلومات، فالقتيل كان قد أقام علاقة جنسية مع احدى النازحات.