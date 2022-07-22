السفيرة الاميركيّة: "I Love Tripoli"

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بعد انتهاء جولتها في طرابلس، نشرت صفحة السفارة الاميركية في بيروت صورة للسفيرة الاميركية "دوروثي شيا" عند مدخل مدينة طرابلس - مستديرة النيني امام مجسّم "I Love Tripoli" مع تعليق:"طرابلس" مع قلب أحمر.