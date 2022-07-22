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لبنان

جريح في حادث سير على طريق عام الضنية

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:26
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وقع حادث سير على طريق عام الضنية عند محلة مراح السراج نتج عنه سقوط جريح.

وتعمل فرق الاسعاف في الجمعية الطبية الاسلامية على اسعاف المصاب ونقله الى المستشفى.
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