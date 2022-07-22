صاحب مولدات خاصة توقف عن تأمين الكهرباء لمشتركيه... وهكذا كان مصيره

بعد استدعاء القوى الامنية أصحاب المولدات الكهربائية في طرابلس، وتبليغهم بوجوب الالتزام بالتسعيرة الرسمية، توقف أحد اصحاب المولدات الخاصة عن تأمين التيار الكهربائي لمشتركيه. فاصدرت السلطات القضائية قراراً باغلاق مؤسسته بالشمع الاحمر.

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