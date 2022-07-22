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لبنان

صاحب مولدات خاصة توقف عن تأمين الكهرباء لمشتركيه... وهكذا كان مصيره

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:29
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بعد استدعاء القوى الامنية أصحاب المولدات الكهربائية في طرابلس، وتبليغهم بوجوب الالتزام بالتسعيرة الرسمية، توقف أحد اصحاب المولدات الخاصة عن تأمين التيار الكهربائي لمشتركيه. فاصدرت السلطات القضائية قراراً باغلاق مؤسسته بالشمع الاحمر.
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