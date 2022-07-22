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لبنان

حريق كبير في بلدة قبعيت... والاهالي يناشدون

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:42
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تجدّد الحريق في أحراج بلدة قبعيت - عكار منذ صباح اليوم، حيث امتدت النيران داخل الاحراج وقضت على الاشجار الخضراء واليابسة.
 
 
وناشد الاهالي المعنيين التدخل لاخمادها.
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وكان الحريق قد اندلع يوم امس حيث تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه، الا انه عاد وتجدد صباح اليوم، وانتشر بشكل سريع جداً.
 
 
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