حريق كبير في بلدة قبعيت... والاهالي يناشدون

تجدّد الحريق في أحراج بلدة قبعيت - عكار منذ صباح اليوم، حيث امتدت النيران داخل الاحراج وقضت على الاشجار الخضراء واليابسة.



Advertisement

وكان الحريق قد اندلع يوم امس حيث تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه، الا انه عاد وتجدد صباح اليوم، وانتشر بشكل سريع جداً. وناشد الاهالي المعنيين التدخل لاخمادها.وكان الحريق قد اندلع يوم امس حيث تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه، الا انه عاد وتجدد صباح اليوم، وانتشر بشكل سريع جداً.