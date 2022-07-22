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لبنان

ميقاتي تلقى تقارير عن وضع الاهراءات: هل هي مهددة بالسقوط وماذا عن الحرائق؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:51
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تابع  رئيس مجلس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وضع الاهراءات في مرفأ بيروت في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها.
وأفادت تقارير متقاطعة اعدتها وزارات  الداخلية والاقتصاد والاشغال العامة  والبيئة من  خلال اجهزة الرصد بارتفاع خطر سقوط اجزاء من الجهة الشمالية للاهراءات . 
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واوعز الرئيس ميقاتي للاجهزة المعنية بالمراقبة الدائمة للاهراءات وعدم اقتراب اي من العاملين او عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء من المكان حفاظا على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لاي خطر. 

وافاد الوزراء المعنيون "ان الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الاهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول اليها تقدّر بـ 3000 طن، منها  800 طن  بدأت بالاحتراق الذاتي مؤخرًا نتيجة العوامل المناخية حيث تصل حرارة الحبوب الى اكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علما ان الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل  اي خطر على الصحة العامة. ويقدر الخبراء ان النيران ستخمد فور انتهاء الكمية ويحذرون من استعمال المياه لاخمادها مما  يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق.
 
وأفاد وزير الداخلية بسام مولوي  في تقريره أن  الحريق الذي حصل بالامس نتج عن امتداد النيران الى الكابلات الكهربائية الموجودة على اطراف الاهراءات وقد سارع عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء بيروت لاخمادها فوراً، معرضين حياتهم للخطر".

لبنان

خاص

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