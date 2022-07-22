أمرٌ بارز بشأن أسعار المواد الغذائية.. ماذا سيحصل قريباً؟

تخوّفت مصادر ناشطة في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية من تدهور واقع الأسواق لاسيما أنّ الكثير من المواد الغذائية لم تدخل بعد إلى البلد وهناك مشكلة بتوافر الكثير من الأصناف ضمن المنصات التجارية.

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وحذّرت المصادر من أنّ بقاء البضائع المستوردة ضمن الموانئ يُحتّم على التجار دفع أموالٍ لقاء ذلك.

وأضافت: "بسبب ذلك، الخوف هو أن ينعكس هذا الأمر لاحقاً على أسعار السلع بحجة تعويض الخسائر المالية التي دُفعت في المرافئ".