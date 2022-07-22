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لبنان
تلوّث البحر.. دراسات تصدر و"العيون لا ترى"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-07-2022
|
06:45
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في تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية السنوي 2022، حول الواقع البيئي للشاطئ اللبناني، تبيّن أن 24 موقعاً من أصل 37 موقعاً جيّد إلى جيّد جداً وصالح للسباحة، من الشمال إلى الجنوب.
وتتميَز هذه المواقع بتدنّي التلوث البكتيري والعضوي فيها، كما أنّ تركيز البكتيريا البرازية أقلّ من نسب المسموح بها، أي أن الحالة البيئيّة العامة لمياه هذه المواقع جيّدة إلى جيّدة جداً، وينصح بالسباحة فيها.
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كما كشف التقرير ان 7 مواقع ملوثة إلى ملوثة جدّاً ولا تصلح للسباحة، و6 مواقع من أصل 37 حذرة إلى حرجة غير مأمونة.
وبمقارنة مع تقرير العام الماضي، يتبيّن استقرارا في نسبة الشواطئ النظيفة، مقابل ارتفاع نسبة الشواطئ الحرجة أي المرتفعة الخطورة ويحظر السباحة فيها، ما يعني أن أي جهة لم تقم بالتحرك لخفض عدد الشواطئ الملوثة ومعالجة التلوث وأسبابه، ما يطرح السؤال عن جدوى هذه الدراسات إن لم يحصل أي تحرك عقبها، وإن كانت تصدر فقط لتحذير الناس من ارتيادها.
يذكر أن تقرير العام 2021، أشار الى أن 24 موقعاً من أصل 36 جيدة إلى جيدة جداً، على امتداد الشاطئ اللبناني من الشمال إلى الجنوب. كما كان هناك 8 مواقع من أصل 36 ملوثة بشكل كبير ولا تصلح للسباحة، و4 مواقع حذرة إلى حرجة غير مأمونة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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