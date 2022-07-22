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لبنان

وزارة الخارجية تُدين القصف الذي إستهدف منتجعاً سياحيّاً في العراق

Lebanon 24
22-07-2022 | 07:04
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صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:
 
تُدينُ وزارة الخارجية والمغتربين  الاعتداء على سيادة العراق الشقيق، والقصف الذي إستهدفَ منتجعاً سياحيّاً في مدينة زاخو،   في محافظة دهوك العراقية، يوم الأربعاء الواقع في  ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٢ .
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ان هذا الانتهاك يشكل تهديدا واضحاً للآمنين من المدنيين،  حيث ادى لإستُشهِادَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرون،
كما انه  يعد إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ومخالِفة لكافة المواثيق والقوانين الدوليّة. 
واذ تؤكد وقوفها وتضامنها مع العراق حكومة وشعبًا تتقدم بخالص العزاء والمواساة من ذوي الشهداء وترجو الله الشفاء العاجل للمصابين.
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