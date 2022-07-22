بو حبيب استقبل السفير البلجيكي في زيارةٍ وداعية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفير البلجيكي في لبنان في زيارةٍ وداعية.



واستقبل بو حبيب ايضًا السفير اليمني، وجرى بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين ومواضيع اقليمية.

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