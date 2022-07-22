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لبنان

بو حبيب استقبل السفير البلجيكي في زيارةٍ وداعية

Lebanon 24
22-07-2022 | 07:20
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفير البلجيكي  في لبنان في زيارةٍ وداعية.

واستقبل بو حبيب ايضًا السفير اليمني، وجرى بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين ومواضيع اقليمية.
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بو حبيب

السفير البلجيكي

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