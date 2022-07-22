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لبنان

"العزم" يساند كليات الجامعة اللبنانية لاجراء الامتحانات وإتمام العام الدراسي

Lebanon 24
22-07-2022 | 07:33
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بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي  قامت جمعية العزم والسعادة بتأمين لوازم الامتحانات لفروع الجامعة اللبنانية الثمانية في محافظة الشمال من قرطاسية وكراسات وملصقات ومحابر و"باركود" وملفات لتسهيل الاعمال الادارية وذلك لاجراء الامتحانات لإتمام العام الدراسي.
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وقد اشرف شباب العزم على هذه المهمة عبر مسؤول قطاع الشباب في تيار العزم ماهر ضناوي حيث قامت الفرق التي يشرف عليها  بتوزيع هذه المستلزمات على الفروع الثمانية في الشمال.

وقال ضناوي في كلمة له بان وضع الجامعة اللبنانية صعب جدا وهناك ازمة مالية كبيرة تعصف بالوطن والجامعة اللبنانية وطلابها ال7 آلاف في كليات الشمال قد تأثروا بالازمة بشكل مباشر على كافة الصعد.
 
واضاف ان الجامعة اللبنانية ملاذ للطلاب والاهالي، وهو أمر يعنينا بشكل مباشر، ونحن في جمعية العزم والسعادة و شباب العزم لا يمكننا الوقوف مكتوفي الايدي امام هذا الواقع الصعب للجامعة إن كان على المستوى الأكاديمي أو التعليمي أو على الصعيد اللوجستي.
 
وتابع: هناك صعوبة باجراء الامتحانات بسبب عدم توفر اللوازم الأولية، لذلك بادرنا وبتوجيهات من دولة الرئيس لنقف إلى جانب الجامعة اللبنانية وطلابها وادارييها التي تمر باصعب مرحلة بعد أن علمنا من مدراء الفروع أنهم يواجهون صعوبة في إجراء امتحانات الفصل الثاني واتمامه. فحددنا واياهم كافة اللوازم لإجراء امتحانات الفصل الثاني واستكمال العام.
 
وختم ضناوي مشيرا إلى أنه لابد من وضع شؤون الجامعة اللبنانية اولوية لدى المعنيين لان الجامعة اللبنانية اصبحت المقصد الوحيد للكثيرين من المواطنين في ظل الازمة الحالية.

في المقابل، ثمن مدراء الكليات هذه المبادرة سيما أنها  ليست جديدة على جمعية العزم والسعادة والرئيس نجيب ميقاتي، ولطالما كان  لديهم هذه المبادرات الجيدة وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وشكروا دولة الرئيس والقيمين على جمعية العزم ولمسؤول  قطاع الشباب في تيار العزم ماهر ضناوي الذي نسق هذه المبادرة بكل أمانة وشفافية لتأمين مستلزمات الامتحانات لكليات الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية.
 
واكدوا  على أن الرئيس ميقاتي  كان ولا يزال يدعم المؤسسات الرسمية التي تحتاج إلى دعم كامل للقيام بدورها الوطني سيما أن الجامعة اللبنانية في هذه المرحلة تمر في مرحلة صعبة ويجب مساندتها.
 
 
 
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