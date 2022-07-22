Advertisement

لبنان

بيان للامن العام حول تجديد جوازات السفر وزيارة الأماكن المقدّسة في العراق... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 08:18
A-
A+
Doc-P-973710-637941000380214947.jpg
Doc-P-973710-637941000380214947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 
 بنتيجة المباحثات التي أجراها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء زيارته الأخيرة إلى جمهورية العراق، تم التوافق على السماح للرعايا اللبنانيين من زوّار الأماكن المقدسة بدخول الأراضي العراقية سنداً لجوازات سفر مجدّدة ضمن الشروط التالية:
Advertisement

 أن يكون جواز السفر من أنموذج " 2003 " أو جواز بيومتري مجدّد لمدة لا تقل عن ستة أشهر موشح بتأشيرة دخول صالحة صادرة عن السلطات العراقية المختصة.
- أن يظهر الرسم الشمسي على الجواز مع عدم تبدّل في ملامح صاحب العلاقة.
- أن تكون الزيارة حصراً لزيارة الأماكن المقدّسة.
 
 على الراغبين بالسفر إلى جمهورية العراق لزيارة الأماكن المقدّسة حصراً، من حاملي جوازات السفر اللبنانية المنتهية، أو تلك التي تقل صلاحيتها عن ستة أشهر التقدّم من مراكز الأمن العام الإقليمية لتجديد جوازات سفرهم لمدة سنة واحدة بعد تسديد الرسم المتوجب وضم المستندات التالية:
 
 جواز سفر لبناني ( انموذج 2003، جواز سفر بيومتري ) غير متلف منتهي أو صلاحيته أقل من ستة أشهر مع صورة عنه.
- بطاقة هوية مع صوره عنها أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من ثلاث سنوات مع صورة عنه.
وتعتبر هذه الجوازات الممدّدة صالحة للسفر إلى جمهورية العراق لزيارة الأماكن المقدّسة حصراً.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
08:41 | 2022-07-22
08:41 | 2022-07-22
08:41 | 2022-07-22
02:00 | 2022-07-22
02:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website