تعرفوا الى الطالبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات الثانوية العامة

احتلّت التلميذة تمارا مصطفى فقيه المرتبة الأولى على صعيد لبنان في الإمتحانات الرسميّة للشهادة الثانوية "الترمينال" في شهادة "علوم الحياة"، بمعدل 19.44.

وتمارا ابنة بلدة المروانية في الجنوب، وتتحضر اليوم لمتابعة دراستها في مجال الهندسة العامة.