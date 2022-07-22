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لبنان

هل من تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2022 | 08:41
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قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ إضراب موظفي مصرف لبنان سينتهي اليوم الجمعة؛ وذلك بعدما بدأ يوم الثلاثاء الماضي احتجاجاً على مداهمة القاضية غادة عون للمصرف المركزي.
وأشارت المصادر إلى أنه لن تصدر اليوم تسعيرة جديدة لدولار صيرفة ما يعني أن السعر الجديد سيصدر الاثنين المقبل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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